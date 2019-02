Praha chce na Zličíně dvě nová parkoviště P+R. Oproti předchozímu plánu jsou ale menší

Náklady na podzemní parkoviště, kde by mohlo stát zhruba 500 aut s možností dalšího rozšíření, magistrát odhaduje na téměř miliardu korun. Projekt má přijít na 19 milionů.

Nadzemní parkovací dům u stávajícího depa by pak měl pojmout více než 700 vozů, celkové náklady jsou podle odhadu zhruba 600 milionů korun a cenu projektu město odhaduje na 14 milionů. „Pokud by byl harmonogram optimální bez odvolání a průtahů, tak by to mohlo být realizováno do pěti, šesti let,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Předchozí vedení Prahy plánovalo v oblasti postavit velký terminál s kapacitou 1500 až 3500 parkovacích míst. Stávající koalice však tento plán považuje za předimenzovaný a ustoupila od něj, což kritizovalo opoziční hnutí ANO.

Aby mělo nové nadzemní parkoviště dobrou návaznost na metro, počítá se i vybudováním nové stanice. Do zličínského depa už totiž vedou koleje a její vybudování by mělo být relativně jednoduché.

Nedostatek P+R parkovišť je dlouhodobým problémem

P+R parkoviště jsou Praze na více než deseti místech především v blízkosti nádraží a stanic metra. Jejich celková kapacita je asi tři tisíce míst. Tato parkoviště jsou primárně určená pro mimopražské řidiče, kteří do metropole každý den dojíždějí. Magistrát je proto chce motivovat k tomu, aby auto nechali na kraji města a dále pokračovali MHD.

Jenže právě nedostatek P+R parkovišť je dlouholetým problémem pražské dopravy. Současné vedení města počítá s tím, že by další takové mohlo vzniknout u Depa Hostivař na konečné metra A. Radnice chce také začít vykupovat pozemky pro P+R parkoviště v lokalitě Dlouhá míle nedaleko ruzyňského letiště. V letošním rozpočtu je na P+R parkoviště vyčleněno 297 milionů korun.