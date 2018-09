Nepříjemnost, která se stává pětkrát za dva měsíce. Rozbité eskalátory tentokrát uzavřely Malostranskou

Další dopravní komplikace: Mezi Holešovicemi a Podbabou jezdí vlaky jen po jedné koleji

Porucha jezdicích schodů na Malostranské není jediná událost, která v pondělí dopoledne narušila hromadnou dopravu v Praze. Vlaky mezi Holešovicemi a Podbabou nabírají zpoždění kvůli částečnému ochromení holešovického nádraží. Ráno poškodil nákladní vlak výhybku, když jel proti návěsti Stůj. „Její oprava potrvá zhruba dva dny,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Do té doby mohou vlaky mezi Holešovicemi a bývalým bubenečským nádražím jezdit pouze po jedné koleji. Musí se na ni vejít regionální vlaky na linkách z Prahy do Roztok a Kralup nad Vltavou, ale i rychlíky do Děčína či Chebu, expresní vlaky do Německa a také nákladní vlaky.

Počátek září přitom dopravě v metropoli všeobecně ulevil. Skončily tramvajové výluky v Zenklově ulici i na Vinohradské, večer by měla skončit i omezení na významných automobilových tepnách – ve Wilsonově ulici a na Nuselském mostě.