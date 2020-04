Velké lodě doplují až do Prahy, mosty budou vyšší, aby se pod ně vešly

Plavba z Prahy do Mělníka nebo opačným směrem je většinou výsadou posádek nákladních lodí. Velké osobní lodi tudy plují jen občas a bývá to náročná cesta. U nejnižších mostů na trase se musí odstrojit horní paluba včetně laviček. „Kapitán si musí kolikrát lehnout, aby most podjel,“ popsal obtíže Jan Hamza z Pražské paroplavební společnosti.

Usnadní se cesta nákladním lodím a otevře se pro velké kajutové výletní lodi. Z německých přístavů jich jezdí do Čech dvacet, ale polovina z nich se zatím nemůže vydat na Vltavu. Podle ředitele Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže je přitom trávení dovolené na říčních lodích stále populárnější. „Pokud se Praha stane jedním z cílů říčních plavidel, bude to jenom přínos,“ ujistil.

Toto sedmadvacetimetrové plavidlo je dnes svrchovaným pánem středního toku Labe – nic, co by se mu velikostí alespoň blížilo, poblíž nepluje. Přeloučská mělčina to totiž neumožňuje. A to navzdory tomu, že splavnění Labe nad Přelouč je podmínkou k tomu, aby se mohlo alespoň uvažovat o politickém evergreenu posledních let – průplavu Dunaj–Odra–Labe. Ten by měl začínat až v Pardubicích.