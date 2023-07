Po dosud nevyužívaném mostě přes Pražský okruh by mohly jezdit tramvaje. Technický stav zjistí průzkum

video Události: Tramvajový most v Praze

Už před dvaadvaceti lety stát postavil most přes Pražský okruh. Už tehdy se údajně počítalo s tím, že by po něm jezdily tramvaje směrem na letiště. Zatím zde však nejsou ani tramvaje, ani koleje a stavba končí na obou stranách v polích. Slouží jen cyklistům nebo místním – jako zkratka do nedalekého nákupního centra.

Dřívější myšlenka nyní však ožívá. Pro most je ale možná příliš pozdě. „Je otázka, jestli ten tramvajový most bude použitelný, protože se změnily normy. Já bych byl velice rád, kdyby použitelný byl, protože to povede k významné úspoře nákladů, než kdyby se musel zbourat a postavit nový,“ podotýká náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti).

Jiná trasa neexistuje

Technický stav konstrukce odhalí až průzkum zkraje dalšího roku. Jiná trasa pro tramvaje k letišti neexistuje. Ta plánovaná má končit u budoucího terminálu Dlouhá Míle.