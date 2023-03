Obyvatelé Holešovic si stěžují na hlučnou Matějskou pouť. Provozovatelé hledají řešení

Blikající světla, dunící hudba i adrenalin. Letos je v provozu Matějské pouti až 130 atrakcí. Pro lidi žijící v okolí to ale znamená dva měsíce zvýšeného hluku. Místní obyvatelé i někteří návštěvníci si na něj stěžují každoročně.

Provozovatelé atrakcí proto dostali nová pravidla pro hlasitost hudby. „Pokud neuposlechnou, budou pokutováni. Zatím se snažíme držet, aby hlučnost nebyla taková. Aktuálně je hudba tak akorát i pro návštěvníky,“ řekla mluvčí Matějské pouti Eva Kočková.

Čižinský chce nalepit zarážky na mixážní pulty

Matějskou pouť navštíví každoročně asi 300 tisíc lidí. Provozovatelé Výstaviště Praha proto chtějí najít kompromis, jak nepřipravit návštěvníky o zážitek a zároveň neomezovat místní obyvatele. „Už teď se bavíme o příštím roku, kdy bychom produkci malinko chtěli změnit, aby z každého rohu nehrála vlastní hudební produkce,“ uvedla mluvčí výstaviště Linda Antony.

„Za nás za Prahu 7 by bylo nejlepší do příštích let skutečně na začátku poutě obejít všechny mixážní pulty, tam nalepit zarážky. Takže by se nastavila úroveň hluku a samozřejmě orientace reproduktorů. To se domnívám, že by řešení bylo,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Městská část i samotní organizátoři plánují míru hluku na jednotlivých atrakcích dál pravidelně kontrolovat. V provozu budou v pražských Holešovicích do 10. dubna.