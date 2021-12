Policie vyšetřuje hromadou otravu plynem v pražských Modřanech, kotel zřejmě neměl revizi

„Událostí se zabývají kriminalisté pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Především budou zjišťovat, jestli plynový kotel, ze kterého podle všeho unikal oxid uhelnatý, měl řádně provedenou revizi. Zatím to tak nevypadá,“ uvedl mluvčí.

Kvůli hromadné otravě v rodinném domě v Urbánkově ulici aktivovala pražská zdravotnická záchranná služba traumatologický plán využívaný při hromadných neštěstích. Záchranáři v noci na Twitteru napsali, že na místě zkontrolovali 32 osob včetně dětí, z toho 27 převezli do pěti pražských nemocnic, konkrétně do Thomayerovy, na Vinohrady, do Motola, Ústřední vojenské nemocnice a do Všeobecné fakultní nemocnice. Na místě zasahovaly čtyři posádky záchranné služby a také speciální sanitka pro mimořádné situace Atego.

Traumatologický plán trval přesně hodinu a dvě minuty. Na místě zasahovaly 4 posádky záchranářů, IP, lékař a speciální vůz Atego. Zkontrolovali jsme celkem 32 osob včetně dětí. 27 jsme následně transportovali do FTN, FNKV, FNM, ÚVN, VFN. Díky všem za spolupráci 💪🏻♥️ pic.twitter.com/j5VkxOv4dS — ZZS HMP (@zzshmp) December 25, 2021

Oxid uhelnatý je vysoce jedovatý a lidskými smysly neodhalitelný plyn, protože je bez zápachu, nedráždivý a bezbarvý. Vzniká při nedokonalém spalování například při topení či ohřívání vody. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic. Oxid uhelnatý dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s možností trvalého poškození zdraví nebo až smrti, a to i v malém množství, pokud je v uzavřené místnosti.

Otravám lze předcházet pravidelnými revizemi kotlů a dalších topných zařízení a také pořízením detektoru.