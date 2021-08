Pražský dopravní podnik prodává ojeté stroje. Koupit si je mohou města i dopravní nadšenci

Není to poprvé, co dopravní podnik nabízí své stroje. Už rok se ojeté pražské tramvaje projíždí po ukrajinských kolejích, stroje české výroby potkávají cestující i v bulharské Sofii.

Nejvyšší částka vyhrává i u osmnácti vyřazených autobusů. „Autobusy jsou už pro nás staré, nesplňují potřebné průměrné stáří, což je devět let. Někde se čas opravdu podepsal, někde vidíme korozi, ale jinak jsou z většiny provozuschopné,“ řekla mluvčí DPP Aneta Říhová.



V červnu se se stroji loučil i Michal Moravec. „Tyto karosy byly ikony dopravního podniku. Fanouškům to trhá srdce, ale nedá se nic dělat, nové nízkopodlažní vozy budou ergonomičtější,“ svěřil se řidič autobusu. Ani tyto vyřazené vozy ale ještě nejdou do šrotu, většinou míří do jiných tuzemských měst.

V Brně se cestující tramvajemi ještě svezou

Pražské tramvaje v minulosti odkoupilo například Brno. Z celkem třiceti zakoupených vozů je jich zde v provozu už patnáct, nejčastěji na lince 10. Druhá půlka se na koleje postaví poté, co vozy projdou úpravou pro brněnské podmínky. Dva vozy poslouží na náhradní díly.

15 z 30 tramvají, které ⁦⁦@DPMBofficial⁩ v minulých letech zakoupil od ⁦@DPPOficialni⁩, už jezdí po brněnských ulicích. Pouze 2 ze zbývajících vozů poslouží na náhradní díly. DPMB tak obměňuje vozy, které jsou o 10 let starší, než bude mít peníze na nákup nových. pic.twitter.com/v6aLjWDGpY — Helena Ondřejová (@Ondrejova_CT) August 11, 2021

„Vozy, které jsme z pražského dopravního podniku nakoupili, jsou stále o deset let mladší než naše tramvaje typu T3. Jsou provozuschopné, zcela v pořádku a pomůžou nám na pár let vykrýt období do nákupu jiných vozů. Je to běžná praxe, i my jsme v minulosti prodávali například trolejbusy na Ukrajinu, o některé naše starší autobusy mají zájem sběratelé,“ okomentovala mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.



Už nepojízdné tramvaje pak končí na zahradách nadšenců, v muzeích a jednu si, i s trenažérem, pořídil pražský Dům dětí a mládeže.