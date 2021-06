Praha o ně nestála, přesto je měla. Nyní tramvaje T6 v jejích ulicích po více než čtvrt století dojezdily

Většina tramvají, které v Praze kdy jezdily, byly konstruovány přímo pro ni. Vozy Ringhoffer s Kotěrovým designem, tramvaje T1, T3, KT8 i současné 14T a 15T vznikly na základě toho, co si pražský dopravní podnik přál a jejich nedostatky jsou buď důsledkem toho, co si přát zapomněl, nebo toho, co konstruktéři nedokázali. Naproti tomu tramvaje T6 vysloveně pražské nebyly. Pražský dopravní podnik byl jedním z posledních zákazníků, který je v ČKD poptával.

Tato vozidla byla vlastně esencí lecčeho, co dopravní podnik původně nechtěl. Ve verzi T6A5 šlo o jednoduché patnáctimetrové vozy, přední a zadní dveře byly ve zkosených částech karosérie. Tramvaje T6A5 byly konstrukčně odvozené od typu T6A2 dodávaného především do Berlína a Sofie. Měly oproti nim o 30 centimetrů širší skříň a v Praze se do té doby objevily pouze během zkušebního provozu bez cestujících (v éře Tatry ČKD bylo obvyklé, že se nové typy včetně vozů, které nebyly pro Prahu určeny, v Praze testovaly). V první polovině 90. let začaly jezdit v Bratislavě, Košicích a Ostravě.

Při zadávání zakázky na tramvaje T6 se v Praze zároveň začalo hovořit o potřebě začít modernizovat vozový park i nízkopodlažními tramvajemi. I to měla zabezpečit ČKD. Pražský dopravní podnik tehdy zakázkou na 150 vozů T6A5 s vysokou podlahou chtěl vyřešit aktuální situaci ve vozovém parku, ale šlo jen o dočasné řešení, než se podaří v ČKD vyvinout nízkopodlažní tramvaj (případně než se dopravní podnik dohodne s některým zahraničním výrobcem).

Zastaralé, ale nové

Tramvaje T6 byly sice v době příchodu do Prahy v mnohém zastaralé, anachronicky působila nejen jejich vysoká podlaha, ale i koncepce spřahování do neprůchozích dvouvozových souprav, přesto však přinesly i řadu novinek. Například ono spřahování se provádělo automatickými spřáhly. Zprvu dokonce jezdily tramvaje T6 se zakrytými spřáhly na čele a konci soupravy, to sice dopravní podnik brzy přestal praktikovat a zrekonstruoval spřáhla tak, aby nebyly kryty potřeba, ale stále šlo o prvky pro Prahu zcela netypické.