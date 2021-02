Lidé bobovali na Petříně, strážníci je bez pokuty vykázali

„Dopoledne na Petříně v místech, kde je to zakázáno, bobovalo asi 40 dětí v doprovodu sedmi dospělých osob. Hlídka je na porušení vyhlášky pouze upozornila, stejně jako další přítomné lyžaře a snowboardisty. Žádné sankce v podobě pokut nebyly ze strany strážníků doposud uděleny,“ uvedla Seifertová.

Chováním ve veřejné zeleni v Praze se zabývá vyhláška města, jež uvádí, že v zeleni, která je součástí zahrad a parků, je mimo jiné zakázáno lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardu. „Místa jsou přesně vymezena. Neznamená to tedy, že je tato činnost zakázána všude,“ uvedla Seifertová.

Za porušení vyhlášky může dát strážník na místě pokutu do 10 tisíc korun. Podle mluvčí ale strážníci posuzují každý případ individuálně podle jeho závažnosti. Dětem do 15 let pokuta nehrozí.