Na Hanspaulce začínají platit modré zóny, Malešice se přidají na konci listopadu

Na Hanspaulce v Praze 6 v pondělí začínají platit parkovací zóny. Původně mělo placené parkování odstartovat i v Malešicích, magistrát to však na žádost Prahy 10 odložil do 30. listopadu. V Praze 6 je zavedení zón plánováno také na Ořechovce, kde by se měly spustit 23. listopadu.