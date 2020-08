Problémy s parkováním přetrvávají. Modré zóny je nutné rozšiřovat, tvrdí Pospíšil i Vaňková

Pro Pospíšila je zásadní, aby Pražané ve městě platili za parkování méně než lidé, kteří Prahu navštíví z jiné části Česka. Zvýhodněné parkovné je podle něj všude ve světě primárně určeno pro lidi, kteří v daném místě bydlí. Pro návštěvníky Prahy nebo zaměstnané v Praze by měla být k dispozici dostatečně velká odstavná parkoviště na okraji metropole, kde by kdokoliv mimopražský mohl svoje auto odstavit. Podle Pospíšila tvrdí radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), že několik takových projektů momentálně běží.

TOP 09 v čele s Pospíšilem se Scheinherra bude dotazovat, kolik odstavných parkovišť bude reálně postaveno a zda je koalice schopna dodržet své volební sliby.

„Pro Pražany má být možnost parkovat automobilem v Praze. Člověk, který do Prahy přijede a pracuje zde nebo jde za kulturou, musí mít možnost zaparkovat na okraji. To jsou dva základní limity, dva základní pilíře parkování v Praze. Ani jedno ale úplně nefunguje,“ podotkl zastupitel.

Podle průzkumu ČVUT a agentury Stemmark do metropole přijíždí každý den přes 300 tisíc aut, ale na odstavných parkovištích je maximálně čtyři tisíce míst. Pospíšil považuje pražskou situaci za chaotickou a do konce volebního období neřešitelnou. „Míst je strašně málo, podcenilo se to. I když se pan náměstek Scheinherr bude hodně snažit, tak tu situaci nevyřeší, to otevřeně říkám jako zastupitel,“ tvrdí Pospíšil.

Nejprve parkovací místa, tvrdí brněnská primátorka

V Brně není situace lepší. Primátorka Markéta Vaňková považuje za prioritu nejprve vybudovat odstavná parkoviště a teprve následně zavádět modré zóny. Nezbytné jsou podle ní investice zejména do záchytných parkovišť P+R a do parkovacích domů, parkovacích míst je totiž v Brně nedostatek.

„Minulé koalici jsme vytýkali to, že rezidentní parkování zaváděla chaoticky a bez dostatečného počtu ostatních parkovacích míst. To se teď snažíme napravit, bohužel to nejde úplně tak rychle, jak bychom si představovali,“ řekla. V Brně by mělo v dohledné době vzniknout několik nových parkovišť a parkovacích domů.