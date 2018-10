Rezidentní parkování ano, ale jinak. Nová koalice v Brně už pracuje na programovém prohlášení

Peníze od státu na projekty by neměl být problém

Markéta Vaňková se neobává toho, že by Brno po odsunutí ANO do opozice nemělo dostávat peníze od státu. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš povolební situaci v Brně označil za megapodraz. „Toto by problém být neměl, protože vláda by neměla rozhodovat s ohledem na zastoupení stran, ale musí rozhodovat se zájmem celé České republiky,“ řekla Vaňková. Brno má od státu dostat stovky milionů například na koncertní sál, naposledy Andrej Babiš přislíbil půl miliardy na výstavbu haly pro Kometu.