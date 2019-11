Modré čáry rezidentního parkování se v Brně rozšířily i do dalších ulic

Brno pokračuje v úpravách podmínek systému rezidentního parkování. Dosud platilo rezidentní parkování v historickém jádru a v okolí ulic Lidická, Milady Horákové a třída Kapitána Jaroše, od 18. listopadu se placené stání rozšiřuje o další oblasti, kde se zatím parkovalo zadarmo.

Přidáním ulic Bratislavská, Koliště, Kopečná a Pellicova se prstenec kolem historického centra uzavřel. „V těchto oblastech si předplacené parkování zařídilo na jedenáct set rezidentů a také osmdesát abonentů,“ řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Pro návštěvníky je důležité, že tyto oblasti spadají do zóny B. První hodina parkování je zdarma, každá další za třicet korun. Platit lze přes mobilní aplikaci, SMS nebo zdejší automaty. Do celé zóny B je také možné zakoupit si předplacené návštěvnické oprávnění, které platí v pracovní dny od šesti do sedmnácti hodin. Týden stojí čtyři sta korun, měsíc 1200 korun a rok 12 tisíc korun.