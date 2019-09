Nové značky, zóny i ceník. V Brně začnou za pár dní platit jiná pravidla rezidentního parkování

Ti, kdo přijíždějí do zón jako návštěvníci, zaplatí podle nového ceníku. Do červené zóny se dostanou jen s povolením a i tak budou platit po prvních třiceti minutách čtyřicet korun na hodinu. Hodina zdarma bude v zelené zóně. Pak třicet korun na hodinu, dvacet korun na hodinu v zóně modré a v noci zadarmo.

V ulicích se musely vyměnit stovky značek

Řidiči ze stávajících zón, kteří už jsou v systému zaregistrovaní z loňska, si musí oprávnění prodloužit po roce od data, kdy jim začalo platit. V ulicích už je na změnu vše nachystané. „Museli jsme vyměnit nebo aktualizovat svislé dopravní značky. Bylo jich asi devět set kusů,“ řekla mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Auta ve vzduchu, kolony, komplikace - na Bratislavské poblíž centra Brna vzniká nová zóna rezidentního parkování. I přes značky zákazu stání tady parkuje řada vozidel, která práce komplikuje. Nová pravidla rez. parkování začnou platit za týden, zóny se připojí v půli listopadu pic.twitter.com/sfcnsluds6 — Barbora Měchurová (@Mechurova_CT) September 23, 2019

Dalších víc než pět set značek osadí v nových oblastech. Stovky starých cedulí, které začnou být od příštího týdne neplatné, odvážejí pracovníci Brněnských komunikací k ekologické likvidaci. Informace jsou totiž na nich natištěné sítotiskem a vyrobit nové je levnější, než kdyby se tyto předělávaly.

„Cena přeznačení je v řádech statisíců, není to nic horentního. Bylo to nutné zlo, které jsme museli podstoupit. To nepřehledné značení bylo jedním z problémů, kdy se ti lidé nebyli schopní orientovat v jednotlivých oblastech,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Změny se chystají také v placení. Magistrát teď testuje možnost placení parkovného prostřednictvím SMS a také chce spustit mobilní aplikaci, která zodpoví základní otázky. Od poloviny listopadu se rezidentní parkování rozšíří do čtyř dalších oblastí. Okolo ulic Bratislavská, Pelicova, Kopečná a Koliště.