Rezidentní parkování v Brně znovu a lépe? Od podzimu se změní značení i ceníky

Rezident zaplatí od letošního podzimu za první auto nově dvě stě korun, za druhé osm tisíc a za každé další dvanáct tisíc korun ročně.

Abonent, tedy majitel provozovny, zaplatí za první auto čtyři tisíce korun, za každé další osmnáct tisíc.

Rezidenti budou mít možnost získat dvě stě hodin pro návštěvy v zónách A a B a sto hodin v zóně C. Další hodiny si mohou dokoupit. „V zónách B a C jsme vymezili dílčí zóny a zůstane zachovaný systém květinky. To znamená, že rezident či abonent bude moci na svoji kartu bezplatně parkovat pouze ve své a bezprostředně sousedící zóně,“ řekl radní Petr Kratochvíl (ODS).

Změny v cenách parkovného

V historickém centru, v červené zóně, bude první půlhodina parkování zdarma, každá další hodina bude stát čtyřicet korun. „Pracujeme také na úpravě režimu vjezdu do historického centra. Aby se obnovily bariéry vjezdu do pěší zóny, není možné jí projíždět. Jednáme také o omezení času pro zásobování. Naopak by mělo být možné vjíždět do okrajových zón historického centra,“ popsal Kratochvíl.

V prstenci okolo centra, v zelené zóně B, bude první hodina zdarma a každá další za třicet korun. V ostatních částech města se bude platit pouze od odpoledních sedmnácti do ranních šesti za hodinu dvacet korun, první hodina bude zdarma.