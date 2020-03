Únorové srážky zmírnily sucho v Česku. Podzemních vod ale nepřibylo

Oproti začátku února se v Česku výrazně snížilo množství suchých míst. „Měli jsme štěstí, že únorové srážky po suchém lednu byly více než dvojnásobné oproti tomu, co je normál,“ řekl hydrolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Jan Daňhelka.

Vlhkost půdy testují experti speciální tyčí, která odhalí i její kvalitu a typ. Mohou se díky ní podívat na jednotlivé vrstvy zeminy – pro zemědělce je klíčová ta horní. Půdní sucho, které přímo ovlivňuje plodiny, je aktuálně na jednom procentu území.

„Pokud vezmeme republiku procentuálně, tak je to málo, to bychom mohli říct, že suchem ohroženi nejsme. Ale jsme po zimě a zima je to hlavní, co dotuje při tání sněhu vody v půdě i v podloží,“ uvedl Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.