Rozkopané centrum Plzně se dotkne hlavně cestujících v MHD

Na prázdninové opravy silnic si už Plzeňané zvykli. Ve městě je méně lidí a doprava proto klidnější. Dělníci teď ale rozkopali centrum, kde městskou dopravou jezdí nejvíc cestujících. Připravit se tak musejí na přestupování a také možná zdržení.

V Sadech Pětatřicátníků teď musí lidé vystoupit z autobusu a přestoupit na tramvaj číslo 4 směrem na Lochotín, to samé v opačném směru. Právě tento spoj patří v městě k nejvytíženějším.

Celkově rekonstrukce tramvajové trati město přijde na téměř padesát milionů. „Necháváme základní desku, na ní dáváme ocelové pražce a koleje, které se zalijí do asfaltu. Měl by to být tišší princip,“ uvedl náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).