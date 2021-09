Plzeňská klinika otevřela ambulanci pro cizince. Ordinuje v ní ukrajinská lékařka

Vitalii Astsatrian v Česku pracuje už tři roky. Když musel k lékaři, chodil dosud k české doktorce. Teď ale se zdravotními problémy navštívil novou plzeňskou ambulanci pro cizince. „Mám jazykovou bariéru, tady paní doktorka rozumí,“ popsal.



V ordinaci na něj čeká lékařka, která strasti přistěhovalců sama dobře zná. „Návštěva lékaře vždy souvisí s nějakým stresem a pro cizince je to větší stres. Když přijde a má pocit, že se domluví svojí řečí, tak je to pro něj nějaký stupeň úlevy,“ popsala praktická lékařka EUC Kliniky Plzeň Naila Muchametšina.

Cizinecká ambulance začala fungovat na začátku srpna a po několika týdnech provozu se do ní zaregistrovalo už 850 pacientů. „Pacientů na pohotovosti z řad cizinců byla velká škála. Pohotovost řeší pouze akutní případy, a protože lidé z cizích zemí zde pracují, jsou tu dlouhodobě, potřebují stálou kontinuální péči,“ popsal ředitel EUC Kliniky Plzeň Jan Šlajs.

Nepojištění cizinci jen v Plzeňském kraji dluží desítky milionů korun

Zdravotní péče o cizince v Plzeňském kraji je ale spojovaná také s finančními problémy. Nemocnicím dluží miliony korun. „Čekají třeba do poslední chvíle, než je převeze záchranná služba, a ve většině případů nejsou pojištěni, takže plzeňská fakultní nemocnice teď vymáhá částky ve výši 35,7 milionu korun,“ přiblížil ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.



V nové ambulanci proto zaregistrují pouze pacienty s pojištěním. V plánu je na klinice ještě jedna ambulance pro cizince. V říjnu má do Plzně dorazit druhý lékař, samostatně pracovat začne na jaře 2022, až splní povinnosti dané Českou lékařskou komorou. Hned v říjnu se ale zapojí do práce alespoň jako pozorovatel.