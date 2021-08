Americká třída v Plzni je zavřená. Hromadná doprava může jet bez zpoždění, auta však zaplnila vedlejší ulice

Plánů na zvelebení ulice je mnoho. „Aby bylo více zeleně, více zahrádek, to se všechno postupně daří. Co se ale nedaří, je výměna povrchu, neevokuje pěknou evropskou pěší zónu. S opravou povrchu bych chtěl přijít do dvou let,“ okomentoval zastupitel města Martin Pražák (HOPB).

Dosud je Krajinská ulice jedním z mála míst, která v centru Českých Budějovic neprošla rekonstrukcí. V případě, že by pro vjezd aut platilo větší omezení, by se však s přestavbou mohlo začít.