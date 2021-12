Dohod o vině a trestu v Česku přibývá. Výhodou je rychlost, shodují se odborníci

„Soud by měl vždy hodnotit, zda je na místě uzavřít dohodu o vině a trestu z důvodu širších okolností každého případu a koneckonců v této věci jsme se mohli soudit třeba i šest a více let. Věc je vyřízena, v tomto směru to vnímám pozitivně, ale je k tomuto institutu třeba přistupovat citlivě,“ řekl zmocněnec poškozených z bohumínského případu Jaromír Parobek.

To, že se celá záležitost uzavřela, je podle Parobka pro pozůstalé obrovské pozitivum. „Pochopitelně chtěli, aby proběhlo standardní líčení. Všichni v zásadě vítají, že je věc zdárně u konce,“ dodal.

„Ziskem dohody o vině a trestu je obecně to, že se proces dramaticky urychlí. Neprobíhá to klasické dokazování, hlavní líčení s výslechy svědků, s výslechem obžalovaného, se zavěrečnými řečmi, takže hlavním benefitem je urchylení a odformalizování trestního procesu,“ řekl státní zástupce a viceprezident Unie státních zástupců Ondřej Šťastný.

Podle něj dohoda umí být i v případě nejzávažnějších zločinů velmi flexibilní a efektivní.