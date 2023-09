Přišel jsem s Petrem Dvořákem a odcházím s ním, říká končící ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal

Nový generální ředitel má právo jmenovat si svůj management. Já jsem také byl na různých ředitelských pozicích včetně této a vždycky jsem považoval za slušnost, aby nejbližší podřízení, kteří na místech do té doby byli, buď dali svoje místa k dispozici, nebo aby přišli a zeptali se, co může být – kromě toho, že musí zůstat. Což jsem také zažil.

S nikým jiným by to tak nebylo?

Protože to byl dobrý šéf. Byl to šéf, který byl dynamický, který nám umožňoval dělat práci, která nás baví, umožňoval nám ji dělat dobře, v rozmachu, neřešil banality. Zkrátka se s ním dělalo velmi dobře.

Přišel jsem s Petrem Dvořákem a nikdy mě ani nenapadlo, že bych měl zůstat po Petru Dvořákovi. Byl to můj šéf, byl to šéf, kterého jsem si vybral – jako on si vybral mě. Já se snažím šéfy vždy pečlivě vybírat. Dělalo se mi s ním dobře a nemám pocit, že bych se cítil tak spokojeně, kdybych tady zůstal. Moje volba byla Petr Dvořák a věděl jsem, že odejdu buď před Petrem Dvořákem, nebo s Petrem Dvořákem.

Jednak mám pocit, že si po 32 letech aktivní služby na různých úrovních potřebuju trochu odpočinout, jednak mám pocit, že by mohlo začít platit mládí vpřed. Co jsem mohl dát, to jsem snad už dal. Nemám nekonečně mnoho nápadů. A jsou i jiné, krásné obory a zajímavé věci.

Archeologie pravěku a středověku bude také. Mám resty, které musím dohnat. Budu dohánět resty i v jiných oblastech. Pak něco bude. Vím, že všechny zajímá, co bude, ale já to nemůžu říct. Bude to nejspíš zase nějaká instituce, já za tu instituci nemůžu mluvit. Můžu jenom stoprocentně a spolehlivě prohlásit, že to nebudou média. Bude to až od příštího roku.

Co bude teď? Už jenom archeologie pravěku a středověku, kterou jste zvládl během posledních let ředitelování vystudovat?

Byla to digitalizace technologií. Když si vzpomenu na své reportérské časy v Rusku a na naše vybavení, tak jsme pracovali s těžkopádným, složitým vybavením a poměrně složitě jsme své výstupy dostávali do Prahy. V okamžiku, kdy se technologie začaly digitalizovat, kdy se zmenšily kamery, usnadnil se střih a díky internetu se později usnadnila i distribuce a živé vstupování, tak se televizní žurnalistika posunula někam úplně jinam.

Co se týče jednotlivých technologií – co mělo z pohledu těch třiceti let největší dopad? Byly to mobilní telefony, byly to sociální sítě? Kde jste nejvíce vnímal, že to úplně mění způsob práce zpravodajství?

Je to rozvoj technologií a platforem, které umožňují téměř každému stát se někým, kdo může sám sebe nazvat novinářem. Neznamená to, že novinářem skutečně je. Ale rozvoj technologií, jejich dostupnost a přístupnost platforem, které nabízejí, možnost prezentace jakýchkoli druhů výstupů – bavíme se hlavně o videu, protože to je dominantní věc – nás z televizního pravěku hodně vzdálila. Je to něco jako vynález střelného prachu a přechod od lučišnictví alespoň k mušketám.

Co vám přijde z třiceti let, kdy jste v médiích, jako nejdůležitější zásah do podoby a vnímání novinařiny?

Protože jsem šestnáct let v České televizi a snažila jsem se dostat rozhovor z televizního insiderství, poptala jsem pár otázek mimo televizní bublinu. Tady je otázka mojí mámy z ostravských Heřmanic: Co vás za posledních dvanáct let nejvíce potěšilo a nejvíce zklamalo?

Co mě nejvíce potěšilo, je to, kam se vysílání ČT24 dostalo. Potěšilo mě – a těší mě pořád – když si ji pustím a vidím všechny kolegyně a kolegy a vidím, že jste schopni odehrát koncert bez přípravy v jakékoli době k jakékoli situaci. A co mě zklamalo? Ať se všechno povede sebelépe, vždy to končí tím, že Česká televize a zejména zpravodajství dostanou od někoho vynadáno. Ale to je asi lidská povaha.

Když to řeknu lidově, co jste ze svého pohledu za posledních dvanáct let nejvíce zvoral?

Takový moment ani nedokážu vybrat, byť připouštím, že momenty, kdy člověk za sebou viděl něco udělaného a říkal si, že to mohl udělat lépe a jinak, ty se vyskytovaly. Je to tak, že se to člověk vždy snaží udělat co možná nejlépe, ale udělá to jenom tak, jak je toho sám schopen. Nechci mluvit jako někdejší ruský premiér (Viktor) Černomyrdin, který říkal, že se vždycky snažíme co nejlépe, a skončí to jako vždycky, protože to není situace našeho zpravodajství. Ale obávám se, že na moment, kdy jsem nejvíce něco zvoral, si nevzpomenu. Vzpomínám si na těžké momenty, kdy jsme se museli k dobrému výsledku tvrdě dopracovat na základě toho, že jsme překonali chyby, které jsme v dobrém úmyslu udělali předtím. Pokud si vzpomenete na rozjezd nových Událostí na jaře 2012, tak jsme chtěli jít novou cestou, ale pak nás stálo možná rok práce, než jsme se dostali do stavu, se kterým jsme byli opravdu spokojeni.

Zkusím to položit jinak. Podle mediálních výstupů bývá hlavní kritika z poslední doby spjata hlavně s případy Marka Wollnera a Nory Fridrichové. Vy jste na to téma obsáhle odpovídal v rozhovoru pro Deník N 21. června. Mimo jiné tam zaznělo, když budu sumírovat hlavní vzkazy: Kdybych věděl, co vím teď, zachoval bych se jinak, ale já jsem to nevěděl. A myslím, že Česká televize udělala to, co měla. Tím to podle vás končí, mělo by skončit, měla by ta věc být uzavřena i pro Českou televizi?

Myslím, že by uzavřena být měla. Ale je pravda, že za čtrnáct dní nastoupí nový generální ředitel. Ten se k tomu několikrát různými způsoby vyjadřoval. Tak nevylučuji, spíše pokládám za pravděpodobné, že bude chtít ještě něco dořešit. Třeba zdokonalit mechanismy, které jsme v České televizi vytvořili – většinou vznikaly mimo zpravodajství – poté, co jsme tu věc s Markem Wollnerem uzavřeli.