Budoucnost televize je v digitálním prostoru, míní nově zvolený generální ředitel ČT Jan Souček

Budete moci, nebo budete muset? Budete muset, protože jiný způsob sledování televizního obsahu pravděpodobně po tom konci terestrického vysílání nebude k dispozici. Nicméně to je dnes orientace dominantně mladého publika. Ale už i starší generace nalézají cestu k tomuto sledování. Myslím, že jednak covidová pandemie a jednak nástup těch mezinárodních VOD platforem (VOD znamená Video on demand neboli video na objednávku, pozn. red.) v České republice způsobily to, že i starší generace, než jsou teenageři, se velmi dobře adaptovaly na vyhledávání si obsahu. Nevyřadíte tím část diváků? Myslím, že budeme muset následovat agendu, kterou v tuto chvíli projednává Evropa jednotně. Já si nemyslím, že by ČT postupovala samostatně, protože to je docela rázný krok, a bude znamenat v audiovizuálním světě hodně změn. Zaznamenal jsem komentář dnes v podvečer ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál, kde se konstatovalo, že zatímco Petr Dvořák nabízel silný rozvoj ČT, tak Vy jste takový umírněnější. Ostatně Vy jste to sám řekl na jednání Rady ČT: „Česká televize nepotřebuje extenzivní rozvoj.“ Nebude pod Vaším vedením ČT zaostávat? Pokud bych to porovnal s tím, co dneska nabízel Petr Dvořák, který nabízel padesátiprocentní nárůst výroby v regionech, který nabízel dvojnásobný nárůst tvorby pro děti. Já bych viděl hlavní limity v tom, že dneska vůbec nevíme, jak televize bude, nejenom v příštím roce, ale v mnoha dalších letech, financována. Takže ono by bylo krásné, kdybychom mohli postupovat tímto způsobem. Já bych se zdráhal v tuto chvíli dělal podobné sliby, protože vůbec nevíme, jaké budou dostupné zdroje. Druhý aspekt, proč říkám, že ČT dnes pravděpodobně nepotřebuje extenzivní rozvoj, je ten, že nejsem vůbec přesvědčený o tom, že jakýkoliv generální ředitel ČT je natolik nadán vizionářstvím, že je schopen říct, co česká společnost ve skutečnosti očekává v následujícím období od médií veřejné služby, tedy od televize i od rozhlasu. Neměl by být takovým vizionářem? Jestli nebudete sedět ve své kanceláři a čekat na to, co chce společnost? Jestli té společnosti nemáte něco nabízet? Samozřejmě, že společnosti budeme nabízet. Ale potom jsou nějaké klíčové momenty, které svým způsobem určují činnost televize dlouho dopředu. Výroba televizního obsahu není výroba ze dne na den. Výroba hrané tvorby probíhá dva, tři a někdy i víc let dopředu, včetně toho vývoje. Stejně tak nákup sportovních práv probíhá mnoho let dopředu. Dneska na zasedání Rady ČT zaznělo, že některá práva máme předkoupená do let 2028, dokonce 2032. Proto říkám, že to vizionářství a ta nabídka tam nějakým způsobem probíhá dlouho dopředu. Takže nehodlám sedět a čekat ve své kanceláři.

Jestli jste si tím neřekl o to, že až si přijdete pro zvýšení koncesionářského poplatku, tak Vám politici řeknou: „Ale Vy jste říkal, že ty peníze nepotřebujete.“ Ale já jsem neříkal, že ČT peníze nepotřebuje. Tak to zaznělo od Vás, nebo minimálně v nějakých komentářích. Vy jste připraven to dělat se stejnými penězi? Já jsem říkal, že si umím představit řízení televize i s nezměněnými financemi. Nicméně ten model by znamenal, a to už všichni víme, kam by se to posouvalo, výrazné ořezání obsahu, který je schopná ČT nabízet. Ale jestli dovolíte, jenom doplním jednu větu k tomu financování, k té debatě s parlamentem nebo s ministerstvem kultury o přípravě novely zákona o televizních poplatcích. Já jsem přesvědčený o tom, že souběžně, v ideálním případě dřív, ale na to už je pozdě, je potřeba vést debatu, jak by televize v základních aspektech měla vypadat, a co jsou ty dominanty veřejné služby. Já jsem radním dnes také říkal, na jaké platformě si tu debatu představuji. O kolik si řeknete? O kolik se mají zvýšit koncesionářské poplatky? Tím jsem se taky netajil. Já za optimální považuji to, aby se Česká republika ubrala cestou, která už byla zavedena v Německu. To znamená model, kdy poplatníkem televizního poplatku je odběrné místo elektrické energie. Za kolik korun? To je potřeba dát do nějakého kontextu. Řekněme, že dneska se v Evropě za optimální výši televizního nebo mediálního poplatku považuje zhruba 0,6 procenta průměrné mzdy. To by v České republice bylo 248 korun. Nicméně si myslím, že to je všem, kteří se v branži pohybují, zřejmé, že je neprůchozí varianta. Já se domnívám, že pokud bychom politickou debatu s poslanci vedli o poplatku někde okolo 180 korun a změně definice poplatníka, že to zajistí stabilní financování ČT na řadu let dopředu.

Odkaz Novým generálním ředitelem České televize byl zvolen ředitel brněnského studia Jan Souček