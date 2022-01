Lockdowny na začátku pandemie zachránily víc životů, než vzaly, ukazuje studie

Co za nejednoznačnou bilancí stojí? Mnoho životů, které se podařilo zachránit, totiž patřilo starším lidem a osobám, které měly řadu rizikových faktorů a před sebou tedy méně zdravých kvalitně strávených let života. Naopak ekonomické dopady nejvíce postihly mladé, kteří před sebou mají dlouhý život.

Studie publikovaná v časopise PLOS One , by neměla sloužit k ospravedlnění dalších lockdownů, uvedla Yakushevová. Nepovažuje ji ani za zpětnou podporu přísného lockdownu z prvních šesti měsíců pandemie.

„Je to téma, na kterém se lidé jen těžko shodnou. Obvykle jsou v jednom ze dvou táborů: pragmatici, kteří se obávají o ekonomiku, a etici, kteří říkají, že jakákoliv částka stojí za záchranu života,“ řekla Yakushevová.

„Někteří si více cení svých blízkých nebo vlastního života. Je to velmi subjektivní. My jsme se podívali na empirické korelace mezi ztrátou příjmů a úmrtností a vytvořili jsme škálu odhadů, kolik lidí by mohlo zemřít v důsledku poklesu ekonomiky, což jsou v podstatě odhadované vedlejší škody opatření v oblasti veřejného zdraví. Naše analýza nám umožnila srovnat počet zachráněných a ztracených životů.“

Co by kdyby

Autorka přiznává, že tato studie má důležitá omezení. Mezi hlavní z nich patří to, že některé otázky nemají přesné odpovědi, a to včetně těch nejdůležitějších. Jsou totiž do velké míry spekulativní – zejména ta klíčová, tedy kolik lidí by zemřelo, kdyby k lockdownům nedošlo.

„Víme, kolik lidí zemřelo při zavedených opatřeních, ale nemůžeme vědět, kolik lidí by zemřelo bez nich,“ řekla Yakushevová. Tým odhadl toto číslo na základě publikované literatury, přičemž přesnost této literatury nebo chování veřejnosti může vést k nadhodnocení nebo podhodnocení. Další problém je, že všechny lidské oběti lockdownů nebudou vidět okamžitě.

„Snažili jsme se být velmi opatrní a vytvořili jsme rozsah čísel potenciálně zachráněných a ztracených životů a doufáme, že skutečná čísla leží v těchto mezích,“ dodává Yakushevová.