Zveřejnění osobních údajů, pomluvy i výhružky smrtí. Kam až může dojít nenávist vůči novinářům?

Reportéři ČT mají s tímto pisatelem také zkušenosti. Na policii se obrátili poté, co napsal, že by redakce pořadu měla být vystřílena jako Charlie Hebdo . Řada takových hrozeb chodí z anonymních účtů, a dopátrat jejich autory je tak někdy v podstatě nemožné.

Jednašedesátiletému Zdeňkou Blahovi se prý nelíbil Mitrofanův kritický text o prezidentovi Miloši Zemanovi. Jaký konkrétně to byl, ale neupřesnil. Hájil se tím, že prý jednal v afektu a nemyslel e-mail vážně. U výslechu navíc odmítl, že by byl přeborníkem ve střelbě. Tvrdil, že vlastní jen vzduchovku na potkany. Od soudu ale odešel s půlročním trestem s 18měsíční podmínkou.

Často se tak web zaměřoval na novináře, kteří se věnovali třeba zahraniční politice a tématům Evropské unie nebo kritizovali různé extremistické demonstrace. „White Media byl specifický tím, že zveřejňoval osobní údaje lidí z jeho pohledu nepohodlných, kteří škodili společnosti – takzvaných sluníčkářů nebo zastánců multikulturální společnosti,“ říká brněnský politolog Miloš Gregor.

„Jestli mě něco překvapuje, tak je to fakt, že White Media fungovala tolik let, protože to jsou seznamy nepohodlných lidí, které se vytvářejí na základě nějaké ideologie. Myslím si, že tohle do svobodné, demokratické společnosti vůbec nepatří,“ vysvětluje redaktor Radia Wave Filip Titlbach, který na seznamu „nepohodlných“ novinářů podle White Media sám několik let byl. Jaké mají se serverem a extremisty zkušenosti další čeští novináři? A překročil někdy nějaký z agresorů hranici e-mailové schránky a sociálních sítí? Víc v nedělním Newsroomu.