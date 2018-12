Čeští novináři na Twitteru: Vyjadřují názory redakce nebo své vlastní?

„Novinář/člověk,“ tak se na svém Twitteru popisuje bývalý editor Lidových novin a nyní člen redakce Televize Seznam Vojtěch Gibiš. Zároveň v popisku uvádí, že na jeho profilu najdeme „politické i osobní kydy“, ale také breaking news. Jeden z jeho posledních tweetů zní: „Nedaleko Dobříše na Příbramsku brzy ráno havaroval vrtulník pražské záchranky Kryštof 01, s kterým létá LS Policie. Nikdo se nezranil, stroj je značně poškozen. Nehoda se stala při přistání, vrtulník se zachytil o kovovou konstrukci branky.“

To je vesměs zpravodajské využití sociální sítě. Ovšem jazykovědci z Ústavu pro jazyk český upozorňují na trochu jiný způsob tweetování. Právě Gibiš totiž několikrát ve svých příspěvcích pojmenoval předsedu SPD Tomia Okamuru jako Pitomia. „Výborný trolling. Pitomio pije nevlastenecký ležák vyrobený ekonomickým migrantem! Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím SDÍLEJTE, ať se názory našeho hnutí dozví co nejvíce lidí,“ píše Gibiš.

Anebo komentoval politikovy výroky takto: „Nemůžu si pomoci, ale Pitomio je opravdu demagogický hlupák. Tvrdí, že 300 tisíc syrských uprchlíků v Evropě se mohlo už vrátit domů, protože je 90 % Sýrie osvobozeno od IS. Zapomněl dodat, že tam vládne vrah Asad, který zavraždil už min. 100 000 civilistů i chemickými zbraněmi.“