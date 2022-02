Nejvyšší soud se po desetiletích zastal podnikatele. Zrušil zabrání majetku konkurzní mafií

Golfový klub pod Ještědem po revoluci vybudovaly dvě rodiny na pozemcích, které získaly v restituci. Po dvou letech provozu ale o majetek přišly. Soud prohlásil na firmu kvůli údajným dluhům konkurz. „Rodina do toho dala veškerý majetek, veškeré peníze, veškerou práci a úsilí,“ popsal poškozený Aleš Vébr.

Majetek zabral konkurzní správce Daniel Thonat, později pravomocně odsouzený člen gangu. Soudy v minulosti konkurz několikrát zrušily ale nakonec zase prohlásily. „Protože jsou splněny podmínky pro prohlášení konkurzu, já nemohu jinak,“ okomentoval rozhodnutí soudce z Ústí nad Labem Jiří Bednář.

Po dvaceti letech ale zasáhnul Nejvyšší soud. „Lze shrnout, že dovolání dlužníka je důvodné. Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání, napadené usnesení zrušil,“ uvedl soud. „V rámci české justice dosud nikdo neměl vůli k takhle zásadnímu kroku. Všechny ostatní případy vyzněly do ztracena,“ okomentoval vývoj kauzy Vébr.

Konkurzní správce zařídil soudkyni zájezd do Londýna

Jak se ukázalo, vyhlášení úpadku bylo protizákonné od samého počátku. Odsouzený Thonat totiž policii vypověděl, že ovlivňoval soudkyni Renatu Zlámalovou, která firmu do konkurzu poslala. „Šel jsem za ní na soud a řekl jí, jestli neuvažuje o nějaké dovolené, že bych se jí chtěl revanšovat. Ona si vybrala zájezd do Londýna do nějakého luxusního hotelu,“ vypověděl.

Soudkyni podle svých slov zájezd dnes mrzí. „No, to víte, že mě to mrzí, protože jsem předpokládala, že pan doktor Thonat je slušný člověk,“ uvedla Zlámalová.

I přes zrušený konkurz se bude muset o majek rodina Aleše Vébra dál soudit. V rámci úpadku byl totiž celý areál prodán. S novým majitelem navíc často dochází ke konfliktu. Rodina, která vlastní společnost Golf Ještěd teď chce žádat stát o odškodnění. Pokud neuspěje, hodlá se obrátit na soud.