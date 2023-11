Je blbost chtít po karikaturistovi, aby byl korektní, říká Miroslav Kemel

Témata pro karikaturu hledá Miroslav Kemel zejména v každodennosti domácí politiky a běžného života. Události, jako je třeba ruská agrese vůči Ukrajině nebo válka na Blízkém východě, ho nicméně ovlivňují. „Z toho si samozřejmě nelze dělat legraci, ale když mám pocit, že můžu něco s odstupem komentovat, tak se tomu nevyhýbám, ale je to opravdu těžké téma,“ podotýká.

Vzdálený mu je jako tvůrci humor se snahou za každou cenu šokovat, dáno je to i tím, jaký typ média jeho vtipy zveřejňuje.

„Karikaturista může provokovat i urazit, ale musí to mít nějak vyargumentované. Moc se mi líbí definice – už nevím, kdo ji použil – že hranici má každý humorista, karikaturista danou tím, jestli ví, proč to dělá. Prvoplánová urážka, zesměšnění, to mě nebaví, ale můžu do někoho jít, když mám pocit, že to má hlubší význam, nějaké opodstatnění. To si troufnu a udělám to,“ vysvětluje Kemel.

Humor a korektnost

Častým námětem jeho vtipů je politika. Říká, že oblíbeného politika nemá, zato má několik velmi neoblíbených. Považuje za správné, když v práci karikaturisty, podobně jako třeba politického komentátora, jsou znát jeho hodnoty a preference.

„Čtenáři mi často píší, že to není korektní humor, protože se nestrefuju stejně do všech, ale je blbost chtít po karikaturistovi, aby byl korektní,“ míní. „Stoprocentní korektnost je prostě blbost a zase to má v sobě spoustu nebezpečí,“ podotkl.

První vtip mu otiskli koncem osmdesátých let. Za více než tři dekády se kontext, v němž humorista tvoří, zásadně proměnil. Například v euforii a naprosté svobodě devadesátých let nebyla kresba s vulgárním výrazem v celostátním deníku problém, dnes Kemel podle svých slov více zvažuje, co je a není vhodné téma pro karikaturu.

Babiš se prý kreslí dobře, u Fialy to bylo horší

Osoby se snaží zachytit tak, aby je určitou stylizací vystihl, jeho cílem není je „zošklivit“. Z karikaturistického pohledu je mezi současnými politiky podle něj dobrým materiálem předseda hnutí ANO Andrej Babiš, naopak k současnému premiérovi Petru Fialovi (ODS) si hledal cestu dlouho.

„Když se ujal vedení ODS, byl nakrátko ostříhaný, nenosil brýle ani fousy, v podstatě nebylo čeho se chytit. Takže teď, když změnil image, jsem za to moc rád a děkuju mu tímto, že se dobře kreslí,“ vzkázal Kemel.

Vlastním vtipům se prý nesměje a navíc přestal odhadovat, co pobaví ostatní. „Za ta léta jsem se naučil, že vtip, který preferuju a připadá mi úplně skvělý, lidé takhle nevidí. A potom ocení vtip, u kterého si říkám: Dobrý, laťku jsem skočil, ale není to nic moc. Takže jsem se odnaučil dávat si tyhle svazující věci. Jak to ze mě padá, tak to kreslím a posílám do světa a čekám, co se bude dít,“ říká.