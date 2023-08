Byl jsem naivní, říká Svěrák o srpnu 1968. Kubišová přiznává, že se „strašlivě naštvala“

„Věděli, že s nimi sympatizujeme, nebylo to izolované,“ říká o kontaktu s disentem Svěrák. „Třeba můj (bývalý) redakční kolega z rozhlasu Ludvík Vaculík, když nesměl, tak mi zavolal z budky, ne z domova a řekl: 'Napsal jsem novou knížku, chcete ji s Láďou do ruky? Tak přijďte v půl třetí, vystupte na náměstí Republiky z metra a tam se potkáme.' A tam nám dal igelitku s tím románem.“

Šlo ale i o praktičtější věci. Svěrák si koupil staré auto, kterého se potřeboval zbavit Václav Havel, aby si mohl koupit jiné.

Klidně to ještě podepíšu

Někdejšího disidenta, dramatika a prvního porevolučního prezidenta připomněla v rozhovoru u příležitosti srpna 1968 i Marta Kubišová. V souvislosti s aktuálním konfliktem, jejž vyvolalo Rusko agresí vůči sousední Ukrajině.

„Václav Havel už kdysi řekl, že Rusko neví, kde mu končí hranice,“ připomíná zpěvačka. Opět je ochotná se za svůj názor postavit: „Děsí mě situace, že Rusové si počínají jako divoká zvířata. Klidně to podepíšu ještě někam. Celý svět je paf, všichni sedíme na zadku a říkáme si: 'No to snad není pravda.' A je to pravda, je to hrozné.“

Podobně současnou situaci vidí Zdeněk Svěrák. „Je mi divný, že tento podle mě chytrý národ ve své většině nechápe, že se nás ta válka týká. Když Rus řekne, že chce obnovit Sovětský svaz v původních hranicích, nemůžeme váhat v tom, že musíme Ukrajině pomoct, aby nedošlo i na nás,“ uzavírá.