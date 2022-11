Osmdesátiny slaví Marta Kubišová. Zpěvačka, kterou dosadili na barikády, i když o to nestála

Kubišová dostala nabídku, aby zůstala několik měsíců hostovat. „Já jsem na to pravila: Ale, víte, tady se vám to taky pere, protože tam byly studentské bouře v tu dobu, tak až se to tady uklidní… A přijela jsem domů a sem vlítli bratři. To nemělo chybu. Měla jsem takovou lehkomyslnost, že ve zpívání se mi nemůže nic moc stát,“ diví se po letech sama sobě.

Marta Kubišová zapadla k hvězdám československé hudební scény šedesátých let. Když v roce 1966 „nějakým omylem“ vyhrála prvního Zlatého slavíka, prý omdlela. Posluchači ji hlasováním do čela žebříčku zpěvaček vynesli i v následujících třech letech. Ale v roce 1969 už cenu nemohla převzít veřejně, jen za zavřenými dveřmi pořádajícího Mladého světa. Výsledky ankety za rok 1970 nařídili cenzoři zfalšovat, aby jméno Marta Kubišová vůbec nezaznělo.

„Měla štěstí, že přišla do správného města ve správnou dobu, v polovině šedesátých let, protože tenkrát konečně už začala i oficiální místa brát v úvahu, že existuje nějaký rokenrol, dva roky předtím se to slovo vůbec nesmělo napsat, to byl nástroj imperialismu,“ podotknul v dokumentu Magický hlas rebelky hudební publicista Jiří Černý.

„Přijel najednou Jindra Brabec, ještě mu na Libeňáku (Libeňském mostě) Rusové prostřelili auto, chvěly se mu ruce, v životě jsem neviděla, že by se takhle klepal, a podal mi teda noty na Modlitbu. Utajeně jsem to natočila,“ popsala vypjaté chvíle Kubišová. Písnička na magnetofonovém pásku se pak odvezla ze studia do vysílání rozhlasu. Slavnou se stala hned, postih ale hned nepřišel. Ještě stihlo vzniknout zmíněné uskupení Golden Kids, byť navzdory slávě mělo s nástupem normalizace jen jepičí trvání, a přišlo i – tutlané – vítězství v anketě Zlatý slavík.

Těžká zkouška

Jenže pak se objevila pornografická fotografie zachycující slavnou zpěvačku. Marta Kubišová podala žalobu na neznámého pachatele. Šlo o fotomontáž, ale k zákazu vystupování, který už nikdo neodvolal, to stačilo. „Důsledkem celé kampaně však bylo, že mi zrušili nebo pozastavili všechny smlouvy. Ovšem nic písemně, ale na základě třeba jen telefonického doporučení,“ upřesnila Kubišová.

Následující dvacetiletou nucenou odmlku však, jak sama říká, nebrala jako trauma. Přestože nedlouho po nuceném odchodu z pódií se musela vyrovnat s potratem a krachlo její manželství s režisérem Janem Němcem. Samotný pád z výsluní šoubyznysu ale prý nijak neprožívala, na své slávě si totiž nikdy nezakládala. A když se jí v roce 1979 narodilo vymodlené dítě (z – nakonec také nepovedeného – manželství s režisérem Janem Moravcem), o návratu na jeviště už vůbec nepomýšlela. O dceři Kateřině ostatně mluvila jako o svém nejpovedenějším songu.

Obrat života o 180 stupňů nicméně byl těžkou zkouškou. Kubišová nejprve čekala, že Sověti otočí tanky zpátky do Moskvy. „Hele, to nestojí za to, to nemá cenu, půjdou potom pryč. Já tu zůstanu, ty si jeď, tebe tady stejně zavřou,“ reagovala na úvahy Jana Němce o emigraci. Její tehdejší manžel dokonce poslal Husákovi sprostý telegram.

A just ne

Domácnost zůstala bez příjmů a zaměstnat zpěvačku z indexu černých ovcí nechtěl nikdo. Nakonec doma lepila igelitové sáčky – dokud do podniku nepřišel telefonický pokyn, že její další setrvání není žádoucí. Nakonec přes známé sehnala místo referentky ve Výstavbě sídlišť, kde vydržela až do sametové revoluce. „Jestli to tady odposlouchávají, tak já dostanu pět let, ale vy patnáct,“ říkala prý kolegům.