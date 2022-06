Kohoutová a Holišová jsou i nejsou Marta Kubišová

„Když jsme hledali charakter pro postavu Marty, nemuseli jsme hledat žádné zákulisní motivace jejího chování. Je přímočará a všechny věci dělala spontánně tak, jak je cítila. Tímto způsobem ji i hrajeme,“ potvrdila režisérka Adéla Laštovková Stodolová.

Modlitba i Golden Kids

V titulní roli se na Kampě střídají dvě herečky, obě se projevu své předlohy chtějí přiblížit, ale nemíní ho imitovat. „Stále upozorňujeme diváky, že nejsme Marta Kubišová, jenom ji hrajeme a snažíme se ji nějakým způsobem předat,“ říká Berenika Kohoutová. Kubišovou je v komorním recitálu i Hana Holišová.

Během večera zazní mnohé hity, včetně už ikonické Modlitby pro Martu. Objeví se také trio Golden Kids. V něm v roli Heleny Vondráčkové diváci poznají Saru Sandeva či Zuzanu Stavnou, ve Václava Neckáře se promění Jan Cina, případně Denis Šafařík.

Kontext dnešních dní

„S příběhem Marty Kubišové jsem strávila mnoho času a její písně byly krásným studijním materiálem k historickým událostem, které mne vrátily do nesvobody a nelidskosti tehdejší doby. Vůbec jsem si neuměla představit, že se jednoho dne vzbudím a budu jim tolik rozumět v kontextu událostí dnešních dní. Myslím, že je to to nejpodstatnější, co jsem zatím napsala, a taky je pro nás tvůrce moc důležité, aby toto představení vidělo co nejvíce lidí,“ přeje si autorka scénáře Daniela Sodomová.

Na Letní scéně Musea Kampa se zároveň hrají i inscenace z minulých let. Werich přibližuje herce, který kus života prožil v nedalekém domě. Meda je pak poctou zakladatelce muzea, nedávno zesnulé mecenášce Medě Mládkové. Představení vzniklo před třemi lety k jejím stým narozeninám.