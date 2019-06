Meda se nedá. Česká mecenáška dostala ke stým narozeninám inscenaci a výstavu

Známou mecenášku ukazuje jako odhodlanou ženu, která si vždy šla za svým. Začínala jako tanečnice, později ale dala přednost výtvarnému umění. Mimo jiné to byla právě ona, kdo objevil kouzlo abstraktních obrazů Františka Kupky, jehož v tehdejším Československu označovali za kýčaře.

Inscenace podle scénáře Daniely Šteruské a v režii Adély Stodolové Laštovkové vychází z biografické knihy Ondřeje Kundry Můj úžasný život. Je průřezem osudu Medy Mládkové od jejích čtrnácti let až do současnosti.

„Je velká vlastenka, to už se moc nenosí a je dobrá doba to připomínat. A i to, že byla zapálená pomáhat umělcům a angažovat se ve společenském životě.“

Mládková už během druhé světové války působila v cizině, poté se nakrátko vrátila do Prahy, ale opět odjela do zahraničí. Po únoru 1948 pak zůstala v v emigraci. Přes Švýcarsko a Francii našla domov nakonec ve Spojených státech. Ve všech zemích pomáhala krajanům v exilu a šíření české kultury. Tak poznala i svého osudového muže, ekonoma Jana Mládka, s nímž vybudovala rozsáhlou sbírku českého umění. Ze zámoří jezdila za normalizace do Československa, aby nákupy umění podporovala režimem upozaďované umělce.

Stovky obrazů a soch ale chtěla ona i její manžel vrátit do země, kde byla díla vytvořena. Podařilo se to až po sametové revoluci, které se bohužel Jan Mládek nedožil. Meda se nicméně jejich společný sen rozhodla naplnit sama. Ideální prostory pro jejich sbírky, jež darovala městu Praha, našla ve zchátralých Sovových mlýnech. Získat a opravit je jí trvalo deset let. V roce 2003 v nich konečně slavnostně otevřela veřejnosti Museum Kampa.