Národní muzeum otevírá plně interaktivní expozici pro děti

„Všechny naše expozice a výstavy připravujeme tak, aby byly zajímavé, atraktivní a srozumitelné i pro dětského návštěvníka. Pro děti a mládež pořádáme mnoho workshopů a vzdělávacích programů pro školy. Nyní otevíráme další z našich stálých expozic, která je plně interaktivní a komunikuje s dětmi především prostřednictvím herních prvků, ilustrací či obrázkových manuálů,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Deset hlavních témat, se kterými si tu volně hrajeme, nabízí zcela nový pohled v rovině přírodovědné, společenské i symbolické, a nechává na dětech, jak a zda ve svých myslích témata propojí a budou s nimi dále pracovat,“ řekl.

Národní muzeum navštívilo loni více než milion návštěvníků, podle odhadů vedení jím prošlo čtvrt milionu dětí. „Musíme do Národního muzea přilákat ty nejmenší děti, ukázat jim, že je muzeum hravé, zábavné a zajímavé, aby k nám pak nacházely cestu i během celé dospělosti,“ doplnil Lukeš pro ČT.

Jak plyne čas a co vnímají zvířata

V expozici Dětského muzea návštěvníci poznají, jakým způsobem plyne čas v přírodě – od larvy k motýlovi, od přesličky k černému uhlí. Téma obydlí ukáže, jak bydlí zvířata i lidé. Obrana je ukázkou paralely zvířecího krunýře a lidského brnění. Téma smysly porovnává vnímání lidí a jiných živočichů. Záznam zdokumentuje příběhy skryté v geologii i v technologii. Křehkost upozorní na půvab jemných křídel hmyzu i vzácné keramiky.

Téma chyba ukazuje odchylky od norem a pravidel jako zdroj jedinečnosti. Let ptáků, migraci stád, ale i tok dat jsou zachyceny v sekci pohybu. Pomíjivý i trvalý lesk přírodnin a lidských výrobků reprezentuje téma blyštivosti a hra dává věcem univerzální princip napříč dějinami i živočišnou říší. Oddíly se vzájemně prolínají ve všech třech expozičních sálech.

Přestože je Dětské muzeum plně interaktivní, jednotlivé prvky jsou většinou mechanické a celkové výtvarné ladění vychází z tradičních materiálů, jako jsou dřevo a kov, a postupů jako perokresba a dřevoryt. Každé téma reprezentují vitrína s exponáty, samostatně stojící skulptury či modely a interaktivní prvky. Prostřednictvím tvořivých workshopů s jednotlivými náměty seznámí děti s expozicí lektoři.

Dětské muzeum je určeno pro děti od čtyř let, vstup pro návštěvníky je z Nové budovy Národního muzea na časové vstupenky. Ty lze zakoupit na 1,5hodinový časový úsek za jednotnou cenu 120 korun. Další expozice a výstavy Národního muzea jsou pro děti do 15 let přístupné zdarma.