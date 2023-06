Tisíc let radostí a smutků líčí čínský umělec a aktivista Aj Wej-wej i česky

„Myšlenka napsat tuto knihu mě napadla poté, co mě v roce 2011 policie vzala do vazby. Během tohoto období nucené izolace jsem cítil potřebu promýšlet svůj vztah s otcem Aj Čchingem,“ uvedl ke knize její autor.

Umění v USA i Číně

Vyprávění začíná roku 1910, kdy se narodil jeho otec, lyrický básník Aj Čching, muž osobně blízký Mao Ce-tungovi. Za takzvané Kulturní revoluce se však stal vyhnancem, čistil latríny v krutých podmínkách malosibiřské vesnice.

Aj Wej-wej se záhy po přesídlení do Šanghaje rozhodl pro umění. Zprvu to byl film, ale při pobytu v USA počátkem osmdesátých let se přiklonil k výtvarnému umění.

„Léta bezcílného putování končí v New Yorku, kde se spřátelí s Allenem Ginsbergem a objeví Andyho Warhola, jehož dílo a pohled na svět se stanou jeho výtvarnou iniciací, a když se Aj vrací roku 1993 zpět do Číny, tentokrát do Pekingu, jeho popartový výtvarný projev tuto zkušenost do značné míry odráží,“ připomíná nakladatelství Paseka, které vydává Wej-wejovy paměti v češtině.