Mladým bych radil, aby se nebáli být trapní, říká výtvarník František Skála

Některým výtvarným umělcům vytvářejí díla pracovníci, technici a řemeslníci podle jejich návrhů, Skála je ale zastáncem opaku, tedy vlastní ruční práce. „V Liberci jsem viděl výstavu Pasty Onera a tu dílenskou práci. Musím říct, že mě to vůbec nezajímalo, protože je na tom vidět, že vstup autora je minimální, protože se vlastně ochuzuje o to, co je na tvorbě to nejzajímavější, a to je ten proces,“ myslí si.

Podle Skály se tak z myšlenky rodí řemeslná práce rukou. „Během té práce jsou tisíce a tisíce rozhodování, jakým se vydáte směrem a jestli je to dobře, nebo ne. Potom může docházet k té odměně, když je s tím člověk spokojen a ví, že to vytvořil sám,“ uvádí.

Zajímá ho spirituální kvalita materiálu. „Mnohdy s nějakým materiálem pracuji, dělám z něj třeba nějaké pulty do interiéru paláce Akropolis a teprve po dvou letech zjistím, že ten materiál, který je jinak konstrukčním plastem, se dá opracovávat sekyrou. Tím dostává charakter nějakých prehistorických pěstních klínů, pazourků. (…) Tímhle způsobem dochází k těm objevům,“ sděluje s tím, že se nechává vést materiálem.

„Nikdy jsem nesoutěžil“

Pracuje prý v cyklech, nechává se okouzlit zmíněnými materiály a také čerpá ze svých deníků. „Tam najdu, že už jsem měl nějaký nápad před dvaceti lety. A pak znovu. Ty věci se přirozeně rozvíjí a odvíjí, ponořují a vynořují a takhle to plyne běžně. To není tak, že bych shůry dostal náhle osvícení, je to takový průběžný proces,“ nastiňuje.

Je jedním z prvních držitelů Ceny Jindřicha Chalupeckého, za níž vycestoval poprvé na Západ, kde prý zažil kulturní šok. „V téhle situaci jsem pak měl reprezentovat Českou republiku na bienále v Benátkách. Když jsem se rozhodl, že tam půjdu pěšky, tak to bylo vlastně nejsvobodnější, nejkrásnější rozhodnutí v mém životě,“ podotýká.

Zmíněná cena již nyní nevyhlašuje jednoho vítěze, soutěžit v umění je prý „nemorální“. Skála s tím nesouhlasí. „Soutěžit v umění není nemorální, protože člověk to nebere jako nějakou sportovní soutěž, on prostě dělá svoji práci v ateliéru a pak ji jenom dá někomu k posouzení. On nezávodí na žádné dráze. Pokud to tak někdo bere a cítí se tak, tak je vidět, že k tomu přistupuje úplně špatně, že prostě soutěží. Já jsem nikdy nesoutěžil, a čím méně člověk soutěží, tím více vyhrává,“ podotýká.