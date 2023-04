Je dobře, že se točí o normalizaci, říká seriálový estébák Jiří Dvořák

Volha je velkým příběhem malého práskače. Sleduje řidiče Standu Pekárka (hraje ho Kryštof Hádek), který si začíná plnit sny, když začíná jezdit pro Československou televizi. Možnost vozit na natáčení Karla Gotta ale není zadarmo. Musí donášet státní bezpečnosti. Jiří Dvořák, který k seriálovým estébákům patří, jako herec takovou roli vítá.

„Oni ti padouši, to vám řekne každý herec, se prostě hrajou líp než ty chemicky čistý, neustále pozitivní. Ale vždycky říkám, že za každým zlem je schované něco, co to zlo v člověku probudí, protože člověk se narodí čistý. Potom záleží, do jakého prostředí a s kým se potká, to ho nějakým způsobem formuje,“ domnívá se.

Normalizační sedmdesátá léta, v nichž se Volha odehrává, zažil jako dítě, spoustu souvislostí a příběhů si ale dal dohromady později. Pro roli příslušníka státní bezpečnosti si v tomto ohledu proto zvláštní rešerše připravovat nemusel.