Cesta do pravěku mohla být výletem do vesmíru. Publikace popisuje zákulisí Zemanova filmového dobrodružství

Karel Zeman začal natáčet Cestu do pravěku v roce 1953 jako svůj první celovečerní kombinovaný film určený dětskému publiku. V příběhu se čtveřice chlapců dostala do minulosti prostřednictvím řeky v jeskyni. Monografie o snímku ale poukazuje na to, že původně měli dětští hrdinové prozkoumávat vývoj života na cizí planetě. Do kin v roce 1955 tak mohl přijít Výlet do vesmíru.

„Science fiction tehdy mělo poměrně negativní pověst, bylo spojeno s tím, co bylo tehdy ze Západu,“ upozorňuje filmový historik Martin Mišúr. Schvalováním tak nakonec prošla bezpečnější, méně fantastická verze.