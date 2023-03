Labyrint světa je v člověku, proto mu rozumíme, říká komeniolog k čtyřstému výročí díla

Před několika lety vydal Jan Hábl knihu Labyrint upgrade. Před psaním si položil otázku: Kdyby Komenský žil dnes, čemu by se smál a nad čím by poplakal? Došel k závěru, že odpovědi dnešních lidí by se od současníků „Učitele národů“ ze sedmnáctého století zas tolik nelišily.

„Labyrint světa a ráj srdce se pořád čte, protože té knize pořád rozumíme. Labyrint světa není ve světě, ale je v člověku. To my jsme komplikovaní, my jsme rozporuplní, my hledáme smysl,“ říká Hábl.

Tehdy jednatřicetiletý Komenský své vidění světa psal v době, kdy přišel téměř o všechno – majetek, rodinu (jeho první žena a děti zemřely na mor), komunitu ve Fulneku, kde působil jako kazatel Jednoty bratrské, ale po stavovském povstání byl nucen odejít a skrývat se. Jeho knihy byly v pobělohorské době páleny na náměstí.

„Kde má člověk hledat smysl života, když přijde o všechno? Komenský vzpomíná, že tenkrát, se mu ani nechtělo žít. Pak právě sedl a téměř terapeuticky sepsal odpověď na to všechno utrpení,“ dodává Hábl.