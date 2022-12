Neklan rozpoutává v Brně boj o moc

„Jde o touhu někoho nebo něco ovládat. Jestli chci někoho ovládat, ženu, lidi, celý svět okolo, dokážu potom ovládat sám sebe? Co to se mnou udělá? A nemusí to být jenom v rovině politické,“ doplnil režisér Štěpán Pácl.

Dramatické scény plné zvratů, násilí a zrad podtrhuje kostýmní výprava a scénografie postavená na souhře světel či hudby. „Je tam oheň, voda, déšť. Museli jsme najít způsob, aby nám to fungovalo, trochu se nám tu na dva měsíce vytvořila laboratoř scénických efektů,“ dodává Pácl.

Do titulní role Neklana obsadil Martina Slámu, jeho soky Vlastislava a Krasníka hrají Tomáš Šulaj a Ivan Dejmal.