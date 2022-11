„S prezidentskou kandidaturou jsem nepospíchal, musím napsat operu.“ Dokument proti sobě staví Kocába rockera a politika

Je také jedním ze zakladatelů Občanského fóra, to on navrhl Václava Havla na prezidenta. Od něj se naučil politice. „Byl také politický amatér,“ podotýká Kocáb. „Zvláštní moudrost, nadhled, laskavý přístup v kombinaci s taktickým a strategickým myšlením, možná obohacený přirozenou kreativitou umělce, mu umožnily vklouznout do pozice státníka, kterému tleskaly největší pomazané hlavy od amerického prezidenta po dalajlamu,“ dodal.

Kocáb: Prezident s komunistickou minulostí národ rozdělí

V roce 2009 se Kocáb stal ministrem pro lidská práva a národnostní menšiny a později zmocněncem vlády pro lidská práva. „Jsem homo politicus, fanatik, mě to baví. Jsem jeden z mála, kdo v noci místo detektivky sleduje jednání parlamentu. A druhou věcí je, že jsou okamžiky, kdy národ se dostává znovu na rozcestí. Jedno to rozcestí bylo za vlády Miloše Zemana, který nás strhával k Východu. To pominulo. Ale máme tady zase další problém,“ říká.

Je pro něj nemyslitelné, aby se prezidentem stal někdo s komunistickou minulostí, nota bene spojený s StB či tehdejší vojenskou rozvědkou. „Nástupem takového člověka k moci se národ rozčísne na dvě půlky,“ obává se.

Objevily se spekulace, zda o kandidatuře na post hlavy státu neuvažuje i sám Kocáb. Na festivalu Letní filmová škola, právě u příležitosti premiéry dokumentu Olgy Sommerové, se vyjádřil, že o takové možnosti se rozhodne na poslední chvíli. Mezi jmény kandidátů jeho jméno nakonec není.

„Pravda je taková drsná, že jsem necítil dostatečnou společenskou odezvu na svoji nabídku. A abych se na stará kolena vnucoval a lezl po břiše na Hrad, celý zpocený, jestli se tam doplazím, to ne. Ještě by to vypadalo, že jsem mocichtivý,“ vysvětlil.