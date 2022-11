Nejvýdělečnější film historie, který nemá fanoušky. Do kin míří po třinácti letech pokračování Avatara

Už jen několik týdnů zbývá do premiéry prvního pokračování nejvýdělečnějšího filmu všech dob, Avatara režiséra Jamese Camerona. Technologicky převratný snímek, po němž se desítky dalších velkofilmů převlékaly do 3D, ale přichází do úplně jiné doby, než v jaké vstupoval do kin původně. Pandemií i streamováním změněný trh posunul návyky diváků, pro něž už obří modří tvorové, kteří bojují za záchranu své panensky krásné planety Pandora, nemusí být takové lákadlo. Podle insiderů oslovených ČT24 ale film s podtitulem The Way of Water zase překvapí.