Moderní nástroje jsou často až příliš dokonalé, říká klavírista Lukáš Vondráček

„Je to krásná skladba, kterou mám na repertoáru už asi od svých šestnácti let, ale pokaždé jsem ji zatím interpretoval na klasický moderní klavír. Toto je něco úplně jiného a pro mě velice zábavného a objevného,“ říká Vondráček.

Při hraní prý rád experimentuje, klavír ho baví svojí zvukovostí, artikulací či vůbec dotekem, to vše je ale u historického nástroje jiné. „Moderní klavíry mi často přijdou, že jsou až příliš dokonalé. Je to bicí, perkusní nástroj, má spoustu kladívek, které ho tak trochu odosobňují,“ popisuje.

Zahraje na Dvořákově Praze

Sám prý už nemá sny či cíle, že by si chtěl zahrát s nějakým konkrétním orchestrem nebo v konkrétním koncertním sále, spíš by rád cítil co nejlepší napojení na muziku, kterou hraje, nebo se co nejlépe dokázal vcítit do světa daných skladatelů.

„Protože si myslím, že jenom poté publikum opravdu dokáže ocenit to, co děláme. A třeba takovým způsobem zpopularizujeme hudbu, kterou hrajeme, protože přece jenom v jedenadvacátém století není jednoduché být klasický muzikant,“ míní.

Po varšavském koncertu Vondráček míří na sólový recitál v Chorvatsku, pak se vrací do USA. V Čechách bude zpátky kolem 10. září na festival Dvořákova Praha, pak ho čekají turné v Austrálii či v Japonsku. „Budeme doufat, že nám to covid zase nepřekazí,“ dodává.