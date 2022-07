Na marvelovku musí do Kazachstánu. Z ruských kin zmizel Hollywood, domácí produkce netáhne

V předpandemických letech vydělaly v Rusku hollywoodské filmy jako remake Lvího krále nebo pokračování pohádky Zloba skoro padesát milionů dolarů. Po ruské invazi na konci února studia Disney, Warner Bros, Universal, Sony Pictures a Paramount oznámily, že nové filmy v Rusku uvádět nebudou.

„Byl to vždycky svátek, návrat do dětství a útěk. A teď nám ten svátek vzali,“ vzpomíná v reportáži Rádia Svobodná Evropa fanoušek komiksových adaptací.

Jeden z posledních amerických snímků, videoherní adaptace Uncharted, která měla v ruských kinech premiéru 10. února, přepočítává na tamních tržbách přes 30 milionů dolarů. Starší snímky totiž z digitálních DCP nosičů mohou kinaři promítat, dokud k nim nevyprší platnost klíčů.

Ačkoliv z mimoamerických trhů míří producentům menší část peněz z tržeb než z domácích kin, Rusko považoval Hollywood za největší evropský trh. V roce 2019 zde podle serveru Box Office Mojo tržby činily 869 milionů dolarů, přičemž přes sedmdesát procent návštěvnosti tvořily hollywoodské snímky. Nyní tento segment Hollywood odepsal – a stále složitěji se dostává například i na dříve extrémně lukrativní čínský trh, jenž ale z důvodu podpory domácího filmového průmyslu a obchodních válek pouští do tamních kin stále méně hollywoodských filmů.

Domácí produkce netáhne

V Rusku nyní mohou lidé zajít do kina na domácí produkci, třeba na komedii Artěk, v níž cestují děti na letním táboře v čase, potkávají své rodiče v roce 1988 v pionýrském prázdninovém zařízení a snaží se dostat zpět do budoucnosti. Námětem tak film připomíná americkou sci-fi komedii Návrat do budoucnosti z roku 1985. To je podle obdivovatele komiksů z reportáže typické. Postavy z ruských filmů o hrdinech jsou podle něj často nízkonákladové kopie hollywoodských snímků a amerických komiksů.

Takové filmy navíc ani příliš netáhnou. „Lidi nemůžete násilím nahánět do kin. Musí se rozhodnout opustit dům, jít k pokladně a koupit si vstupenku. To znamená, že člověk musí mít vůli a chuť investovat čas a peníze a jít do kina,“ vysvětluje filmový kritik Anton Dolin. V tom se filmy promítané v kinech podle něj liší od televizní propagandy, která diváky nic nestojí.