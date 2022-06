Kultura může udělat vždycky něco, říká Jiří Macháček

Macháček je pyšný na českou společnost, která poskytuje po ruské invazi Ukrajině pomoc, nejde jen o stát, ale i o firmy a jednotlivce. „Čím bude Evropa jednotnější, tak tím to bude samozřejmě lepší,“ sděluje. Konflikt se podle něj zvládnout musí, Ukrajina musí zvítězit a uprchlíkům je potřeba pomoct. „Kolik za to zaplatíme, to je opravdu až druhá věc, protože je potřeba, abychom si uvědomovali, že pokud Ukrajina vyhraje, tak my nebudeme muset potom s Ruskem bojovat. To jsou jednoduché počty,“ sděluje.

Mluvil také o roli kultury v tomto konfliktu. „Kultura může udělat asi vlastně vždycky něco, protože to je o nějaké emoci, o nějakém pocitu sounáležitosti, o nějaké potřebě dát lidem chuť do života.“

S kapelou Mig 21 má poslední tři měsíce 15 koncertů měsíčně. Prý nemá pocit, že lidé chodí na kulturu méně než před covidem, teď se prý vystupuje víc, protože jsou vyprodané koncerty, které byly zrušené a přesunuté. Na festivalu Metronome Prague 2022 vystoupí v programu nazvaném SymfoMIG společně s šedesátičlenným orchestrem a dvacetičlenným sborem Národního divadla.

Když se rozpadne tým

Když kapely nemohly třeba za covidu hrát před lidmi, vedlo to podle něj k tomu, že se rozpadaly letité týmy spolupracovníků. „Nejtěžší vlastně je, když člověk má nějaké hudební uskupení a několik let staví ten tým okolo. Lidi jsou strašně důležitý, technici, zvukaři, osvětlovači, to je prostě nějaká sehraná parta. Když se vám ten tým najednou začne rozpadat, protože ho nemůžete financovat, tak si myslím, že je pak nejtěžší ho dávat zase zpátky dohromady,“ prohlašuje.

Macháček promluvil i o nedávno zesnulém herci Josefu Abrhámovi. Toho prý obdivoval už ve svých šestnácti letech v Činoherním klubu, kde ho viděl v několika představeních. Osobně se pak setkali při natáčení filmu Anatomie gagu. „Obdiv, který jsem k němu měl, vlastně ještě vzrost. Nějakým způsobem jsme měli štěstí, že se naše rodiny ještě přes moji ženu a tehdejší ženu Josefa mladšího nějak propojily, takže jsme spolu jezdili třeba i na hory do Itálie lyžovat,“ sdělil.