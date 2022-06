Na poslední cestu vyprovázely Josefa Abrháma vzpomínky kolegů i Velorex

Všestranný herec s noblesou, vzpomínají kolegové

Vzpomínky na Josefa Abrháma přinášel v den posledního rozloučení také program ČT24. Jednu z nich připojil například režisér a kameraman Jaroslav Brabec, jenž točil v roce 2007 pro Českou televizi seriál Hraběnky. Josef Abrhám se v něm představil v roli soukromého zemědělce, který celý svůj život podřídil budování rodinného hospodářství, jenže jeho dcery mají o své budoucnosti jinou představu.

„Josef Abrhám byl velký profesionál,“ nepochybuje Brabec. „Nejenže do seriálu přinesl spoustu svých poznámek a hereckých zkušeností, ale bylo vidět, že ho to šíleně baví, že se těšil, jak se bude učit jezdit s kombajnem. On takový byl. Nejenže se dokázal do té role dostat, ale dělal ji zevnitř, stát se tou postavou.“

Jednu z dcer hrála Lenka Vlasáková. „Měl v sobě přirozenou noblesu a laskavost, i když jste měli na nohou holínky. Mám na něj vzpomínky jako na nejlaskavějšího a nejvstřícnějšího kolegu, kterého jsem potkala,“ uvedla. A dodala: „Ale jako všichni velcí herci měl o sobě neustále pochybnosti.“

Role zemědělce Hraběte patří k těm v Abrhámově filmografii spíše opomíjeným, slavnější postavy zastiňují i jeho obsazení do seriálu Byl jednou jeden dům. Dramatický příběh z období druhé světové války byl příležitostí i pro Libuši Švormovou. „Byl plný síly, humoru, a přitom vychovaný a velice jemný člověk,“ zopakovala i ona. „Je mnoho nenahraditelných herců a Pepíček Abrhám je nenahraditelný v tom, že dovedl zahrát v podstatě všechno, komické i hluboce psychologické role,“ domnívá se.

Na divadle spojil Josef Abrhám svůj herecký život především s Činoherním klubem. Na jeho tamní působení vzpomínala další výrazná osobnost této scény, režisér Ladislav Smoček. „Neřekl bych, že pochyboval, on nechtěl uplatnit v herectví všechno, co mohl říct, co ho napadlo. Zkoumal, aby důsledně pochopil autora,“ říká o Abrhámově herectví. Vyzdvihuje přitom především jeho výkon v dramatu Cesta dlouhého dne do noci.