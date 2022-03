Dvanáct století v jedné expozici. Národní muzeum probírá Dějiny v kočáře i na bojišti

„Jsem přesvědčen o tom, že je důležité si připomínat naše nejstarší kořeny, zásadní dějinné okamžiky, které ovlivňovaly českou státnost, naši historickou paměť a ovlivňují samozřejmě i naše moderní tradice a instituce,“ uvedl na slavnostním otevření expozice premiér Petr Fiala (ODS).

Důvody, příčiny, následky

Při prohlídce Dějin by se návštěvníci měli zorientovat v historii českého území natolik, aby pochopili jak důležité události, tak souvislosti mezi nimi. Autoři se podle generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše snažili oprostit od mýtů, zejména v části o nejstarších dějinách. „Některé mýty, i když ne úplně razantně, expozice vyvrací. Nechtěli jsme se opírat o Staré pověsti české, snažíme se historii líčit jinak a objektivně,“ podotýká.

„Expozice by měla především ukázat, jak je vývoj na našem území nesmírně zajímavý, jakou za sebou máme úžasnou kulturu, byť plnou různých sporů. Dostat do povědomí, že tato země má bohatou historii, bylo asi to hlavní,“ doplňuje náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost Michal Stehlík.

Autoři poukazují na téma hranic a budování státu a identity, ať již náboženské, zemské, či národní (jazykové). Významnou roli přitom hraje fenomén touhy po vlivu a moci, který často vede k válečným událostem. „Dějiny lidstva, i dějiny naše, jsou bohužel protkány válkami. V podstatě v každém sále najdete nějaký ozbrojený konflikt, ale také jeho interpretaci – důvody, příčiny a následky,“ poznamenává Lukeš. Návštěvník je tak přítomen středověkému dobývání Křivoklátu, stejně jako turecké expanzi v šestnáctém století nebo bitvě u Kolína o další dvě století později.

Arcibiskupský kočár, hlava Žižky i dlaždice s Českým lvem

„Expozice není kniha. Nemáme ambici tady vyprávět všechno podrobně. Máme ambici ukázat unikátní sbírkové předměty a návštěvníka seznámit se základními fakty a událostmi,“ vysvětluje Lukeš, jak rozsáhlé informace k jednotlivým událostem může návštěvník očekávat.

Dějiny mu lépe přiblíží třeba velká obranná zeď středověkého hradiště doplněná vitrínami archeologických nálezů z té doby, rozestavěná rotunda či obrovský kříž demonstrující konflikt mezi katolictvím a protestanstvím. V části věnované baroku stojí stylizovaná kaple s ukázkami sochařského umění své doby. Největším exponátem je „Mercedes své doby“, tedy kočár, kterým v osmnáctém století jezdil pražský arcibiskup Vilém Florentin ze Salm-Salmu. Na výstavě dokládá tehdejší technickou vyspělost.