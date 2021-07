Stačí nastoupit do časozdviže. Národní muzeum otevírá rozsáhlou expozici dějin 20. století

Hned v úvodu návštěvník „projede“ dvacáté století za pouhých sedm minut díky takzvané časozdviži. „Je to multimediální a 3D zážitek, například se třese podlaha. Vše je udělané s efektem, aby to člověka vtáhlo do děje,“ upřesňuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Všichni si mysleli původně, že to bude jen krátká šarvátka, ale víme, jak to celé dopadlo a k jakým záležitostem to vedlo – hlavně k přepsání mapy Evropy a nastartování nových dějin lidstva,“ podotýká Lukeš.

Například v části věnované období protektorátu jsou zavazadla zasklená v podlahových vitrínách a jejich otevřená víka slouží jako obrazovky pro dobové záběry z deportace židovského obyvatelstva i odsunu Němců. Jinde zase naaranžovaný kufr naznačuje cestu z příjemných důvodů. „Cestování a dovolené se staly samozřejmou součástí našich životů v druhé polovině devatenáctého století,“ poznamenává Lukeš.

Z veřejného prostoru lze v expozici odbočit do soukromí a prohlédnout si bytové interiéry „jak šel čas“ – od pokojíčku prvorepublikové služky až třeba k domácí kanceláři devadesátých let. Kromě vzácných exponátů tak našly v instalaci místo i úplně obyčejné předměty, které však obyvatelstvu změnily a ulehčily život, jako například antikoncepční pilulka, remoska nebo jedna z prvních ledniček na led.

Nahoře se vznáší politika

Rozdělení expozice do dvou pater má podle Lukeše také svůj význam. „Je to tak uděláno schválně, abychom dole prožili život člověka ve dvacátém století a nad ním se vznášelo to, co nemůže mnohdy ovlivnit, ale co jeho osud mnohdy ovlivnilo,“ říká ředitel. Prohlédnout si návštěvníci mohou třeba takzvané bustárium, kde proměnlivost doby ilustrují sochy politických osobností.

„Jenom Národní muzeum má desítky tisíc předmětů z dvacátého století, snažili jsme se ukázat vše podstatné. Jak se nám to povedlo, uvidíme, až k nám přijdou návštěvníci,“ uzavírá Michal Lukeš. Autoři mysleli i na děti, na ně čeká například historie dětských her.

Budování nových stálých expozic navazuje na generální rekonstrukci historické budovy. Věnovat se mají dějinám i přírodě, vzniknout by mělo i dětské muzeum.