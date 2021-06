Na řádech arcivovédy d'Este zůstala krev. V den atentátu si připnul zlaté rouno i památku na cestu kolem světa

Památka na cestu kolem světa

Řádové dekorace a vyznamenání byly pouze výběrem těch, které d'Este za svůj život obdržel. Vypovídaly o něm jako o důstojníkovi císařské armády a také následníkovi trůnu. Zajímavostí na arcivévodově hrudi je pamětní medaile, kterou nechal vytvořit on sám, přestože v rakousko-uherské monarchii bylo zřizování nových vyznamenání či pamětních odznaků tradičně výsadou panovníka. Tím se arcivévoda teprve měl stát.

Chtěl ale mít – pro sebe i ostatní, kteří ho doprovázeli – památku na vysněnou plavbu kolem světa. František Ferdinand byl zapáleným cestovatelem. Obeplout svět se mu podařilo za čtrnáct měsíců během let 1892 a 1893.

„Značnou část cesty uskutečnil prostřednictvím chráněného torpédového křižníku (Rammkreuzer) SMS Kaiserin Elisabeth, na jehož palubě vyplul ze Středozemního do Rudého moře a Suezským průplavem do jihovýchodní Asie. V této části světa navštívil Šalamounovy ostrovy, Borneo, Singapur, Hongkong a Austrálii, kde 21. května 1893 zakotvil v Sydney. Další etapa arcivévodovy cesty začala v Jokohamě, kde František Ferdinand přestoupil na civilní loď na cestu do Spojených států a odtud pokračoval zpět do Evropy,“ popisuje arcivévodovu trasu Vojenský historický ústav.

Silný osobní vztah, který měl k pamětní medaili, dokládá, že si ji připínal vedle vojenských vyznamenání a mnohem oficiálnějších pamětních odznaků. Přijel s ní i do Sarajeva.

První výstřel první světové války

Devět „sarajevských“ řádů a vyznamenání ze sbírek Národního muzea má pojistnou hodnotu pět milionů korun. Jejich historická cena se ale posuzuje podle jiných měřítek. „Jedná se o nesmírně historicky vzácný celek. Jednak konkrétní řády jsou mnohdy jedinečné, ostatně zlaté rouno je z patnáctého století, druhou záležitostí je autenticita toho okamžiku, že František Ferdinand d'Este je měl na sobě v okamžiku atentátu,“ připomíná historik Michal Stehlík.

Zmíněné řády a vyznamenání byly uloženy na zámku Konopiště i poté, co byl v roce 1921 na základě zvláštního zákona majetek po arcivévodovi a jeho ženě bez náhrady vyvlastněn. V šedesátých letech je čekalo roztavení ve Státní zkušebně pro drahé kovy, Národní muzeum je ale zachránilo jako exempláře rakousko-uherských vyznamenání. Následně se ukázalo, že jde o cenné památky jednoho zásadního okamžiku nejen pro Františka Ferdinanda d'Este, ale i pro celou Evropu.

Konopiště bylo vlivnou rezidencí, následník rakousko-uherského trůnu zde mimo jiné vedl diskuse o budoucnosti monarchie. „Pro určitou část české politiky šlo o naději pro nové uspořádání, protože rakousko-uherský dualismus nevyhovoval, o to více ho nesnášeli v Uhrách, protože v něm viděli možnost přerozdělení moci, hovořilo se dokonce o možnosti federace v rámci Rakousko-Uherska, ale tyto naděje skončily v Sarajevu,“ upřesňuje Stehlík.