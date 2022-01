Filmové pobídky v provizoriu nefungují. Dopadá to i na cestovní ruch, varuje CzechTourism

Státní fond kinematografie v současné době nemůže přijímat registrace filmových pobídek. Tento stav by měl trvat do 31. března, kdy by také nejpozději mělo skončit rozpočtové provizorium. Filmové pobídky přinášejí Česku ročně miliardy korun.

Za loňský rok by to podle dřívějších odhadů fondu mohlo být přibližně 7,5 miliardy korun, meziročně zhruba o dvě miliardy více. Předpandemický rok 2019 byl z hlediska přínosu zahraničního natáčení rekordní, filmové štáby tuzemsku přinesly devět miliard korun.

Z přítomnosti filmových štábů mohou podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta těžit podnikatelé ve službách, ale také průmyslová odvětví, jako je stavebnictví, papírenství, doprava, oděvní nebo kosmetická odvětví. Náklady nefilmového charakteru z celkového rozpočtu filmu tvoří 60 procent. Natáčení filmů v českém prostředí je podstatné i z marketingového hlediska, řekl Herget.