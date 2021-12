Hollywood i přes covid točí v Česku nejvíc v historii. Druhý díl thrilleru Vyproštění utratí dvě miliardy

Točit se bude až do března, počet natáčecích dnů je 66 – což je podstatně víc, než mělo letní natáčení jiné akvizice Netflixu, kterou byl The Gray Man, jenž obsadil zejména centrum Prahy. I peněz v Česku producenti utratí více – podle informací ČT24 by mělo jít až o dvě miliardy korun, The Gray Man měl útratu více než půl miliardy korun.

V tuzemsku se projekt přitom původně vůbec točit neměl. „Většina natáčení měla proběhnout v Austrálii, ta ale zavedla přísné protipandemické restrikce, kvůli kterým by výroba filmu na tamních lokacích nebyla možná. Přesun produkce do České republiky musel proběhnout velmi rychle a bylo potřeba udělat podstatné změny ve scénáři,“ vysvětluje vedoucí oddělení Czech Film Commission Státního fondu kinematografie Pavlína Žipková.

Podle ní do filmu zásadně přispívají nefilmové profese a služby, z nichž některé závažně utrpěly pandemií, například ubytovací služby a restaurace. „Z řemeslných profesí jsou to snad všechny rukodělné přes švadleny a sedláře třeba po kováře, na stavbách dekorací se uplatňují zedníci, tesaři a další,“ sděluje Bezděk Fraňková.

Do Česka míří Nosferatu i videotéka Apple TV+

Loni se kvůli covidu některá natáčení v Česku přerušovala – šlo třeba o seriály The Wheel of Time a The Falcon and the Winter Soldier, teď už by k tomu kvůli samoregulačním mechanismům dojít nemělo. Nejdražšími projekty točenými letos v Česku jsou tak kromě The Gray Man a Vyproštění 2 třeba druhá řada zmíněného seriálu The Wheel of Time s předpokládanou útratou 1,7 miliardy korun, nebo seriál Dangerous Liaisons, který během 120 natáčecích dnů utratil miliardu korun. Velké projekty se ale čekají i další rok – mohl by se připravovat nákladný horor Nosferatu režiséra Roberta Eggerse s Anyou Taylor-Joy v hlavní roli.

„Jde o projekt, který se měl původně natáčet v Rumunsku, odkud se přesunul kvůli nedostatečné výši tamního rozpočtu na pobídky. Protože jde o film, který se začne připravovat až v příštím roce, může se od nás zase přesunout ke konkurenci ze stejného důvodu, z jakého už se jednou přesunul z Rumunska,“ sděluje Žipková.

Další obrovské akvizice jsou už ale skoro jisté. Mělo by jít zejména o druhou řadu sci-fi seriálu Nadace od videotéky Apple TV+, u níž jsou plánované útraty ve stamilionech korun. Točit se v Česku budou i nová díla respektovaných autorů jako Thomas Vinterberg nebo Václav Marhoul. První jmenovaný v druhé polovině příštího roku přiveze minisérii Families Like Ours, druhý svůj anglicky mluvený film McCarthy, v němž si zahrají Michael Shannon a Emilia Clarke.