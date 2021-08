The Gray Man hlásí dotočeno. V českém štábu bylo 450 místních lidí, komparzistů hrálo pět tisíc

„Praha je úžasné místo k návštěvě, ale ještě lepší k natáčení,“ sděluje pro ČT24 výkonný producent Patrick Newall, který pracoval třeba na snímcích Vyproštění nebo Cherry, za nímž stojí i režiséři The Gray Man Joe a Anthony Russooví. „Zdejší filmové služby jsou na světové úrovni a lokace jsou dechberoucí co do rozsahu i designu,“ dodává Newal.

„Letošní rozpočet 800 milionů korun stejně jako v roce 2019 nestačí na uspokojení realizované výroby zahraničních zakázek a koprodukcí, tedy jej bylo třeba navýšit. Znamená to především to, že po natáčení zahraniční produkce v Česku je vysoký zájem,“ říká Bezděk Fraňková. Filmový výrobní rozpočet podle ní tvoří čtyřiceti procenty poskytovatelé čistě filmových služeb, šedesát procent potom tvoří služby, které s filmem nesouvisí, což je například ubytování, strava, doprava, materiály nebo suroviny na výrobu a stavbu dekorací.

Aktuálně nejdražšími projekty natáčenými v Česku jsou seriály společnosti Amazon The Wheel of Time a Carnival Row, které zde již oba utratily kolem pěti miliard korun s dalšími plánovanými útratami do dalších let. Natáčení druhé řady fantasy The Wheel of Time s Rosamund Pikeovou v hlavní roli začalo na konci července a potrvá do února roku 2022, Carnival Row s Orlandem Bloomem natáčí svoji druhou a třetí řadu.